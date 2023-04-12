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Ильхам Алиев прокомментировал боестолкновения с Арменией

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Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном в настоящее время осуществляется в двух направлениях. Об этом на встрече с министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председатель ОБСЕ Буяром Османи заявил президент Ильхам Алиев.

Подчеркнув, что в этой связи Азербайджан выступил с предложениями об организации в Баку встреч по осуществлению прямых контактов с армянскими жителями Карабахского экономического региона, глава государства сообщил, что в связи с этим Азербайджаном назначен специальный представитель, и что они приглашены в Баку с целью обсуждения как реинтеграции, так и различных инфраструктурных проектов. В то же время президент Алиев довел до внимания, что между Арменией и Азербайджаном на двусторонней основе ведутся переговоры по мирному договору и нормализации отношений.

Отметив инцидент, произошедший вчера на армяно-азербайджанской границе, глава государства заявил, что это была целенаправленная провокация со стороны Армении.

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