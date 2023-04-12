Байрамов: Провокация была осуществлена по указанию армянского командира

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Когда предпринимаются положительные шаги в направлении нормализации отношений Армении и Азербайджана, мы становимся свидетелями политических и военных провокаций со стороны Армении.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

Министр сказал, что это не первый случай: «Азербайджанская сторона расследует этот вопрос, но если исходить из предварительных заключений, то становится ясно, что это была спланированная провокация. Присутствие там командира корпуса показывает, что это было осуществлено по их указанию, а не по решению рядового военного. Это еще раз показывает, что за этой провокацией был план».

Байрамов также подчеркнул, что на территориях вблизи места провокации, ведутся стремительными темпами строительные работы: «Совершение этих провокаций может быть воспринято как шаг в направлении воспрепятствования возвращению наших граждан на освобожденные территории».