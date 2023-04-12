Утечка документов Пентагона: в Украине присутствует спецназ стран НАТО

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В Украине присутствуют представители сил специального назначения официально опровергающих свое участие в конфликте стран НАТО. Об этом сообщили журналисты The Guardian и «Би-би-си», ознакомившись с утекшими в открытый доступ засекреченными документами Пентагона.

В числе привлекших внимание прессы материалов оказались ежедневные отчеты, датированные февралем и мартом 2023 года. В них указано, что на фоне развития конфликта Великобритания отправила в республику 50 военных, Латвия — 17, Франция и США — 15 и 14, а Нидерланды — одного. Таким образом, общее число служащих западного спецназа в стране составило 97.