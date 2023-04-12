Завтра в Баку усилится ветер

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13 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Но ночью и утром местами ожидаются дожди, туман. Умеренный южный ветер вечером сменится временами усиливающимся северо-западным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 9-13° тепла, днем 19-24° тепла.

Атмосферное давление повысится с 750 мм рт.ст. до 756 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются осадки, местами интенсивные, грозы, град, в высокогорных районах возможен снег. Местами туман. Умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью 0-4° тепла, днем 4-9° тепла.