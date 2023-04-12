Байрамов заявил, что посредники пытаются вернуть Армению за стол переговоров

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В результате деструктивной позиции Армении с декабря прошлого года прямые контакты в рамках процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном прекращены, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции после встречи с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.

«Международные посредники пытаются вернуть Армению за стол переговоров. В этом направлении предпринимаются последовательные шаги. Мы призвали Ереван вернуться за стол переговоров», — заявил Байрамов.