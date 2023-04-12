В Армении рассказали, как Баку и Ереван достигли вчера договоренности о прекращении огня

1012 Просмотров

Договоренность о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном была достигнута напрямую — между высокопоставленными должностными лицами двух стран. Об этом заявил замглавы комиссии по вопросам обороны и безопасности Армении Армен Хачатрян.

По его словам, «однако никаких гарантий стабилизации ситуации нет, эскалация может возникнуть в любой момент».

«Мы проводим инженерные работы, они также. В процессе возникают проблемы и произойти может все», — заявил он.

Накануне Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле во вторник позиций азербайджанской армии со стороны ВС Армении на границе. Согласно сообщению оборонного ведомства, 11 апреля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горусского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района.

В результате предпринятых ВС Азербайджана ответных мер, направленных на предотвращение провокации, ВС Армении потеряли убитыми как минимум четверых военнослужащих и шестерых ранеными.