По итогам проверки AZAL выплатил в госбюджет более 7 миллионов манатов

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Компания AZAL получила лишнюю компенсацию на сумму 6,6 миллиона манатов за льготы для лиц, летающих рейсами Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты за 2022 год.

Было выявлено, что из-за несоблюдения требований, вытекающих из постановления № 210 Кабинета Министров по аудиту управления государственным имуществом и государственными средствами по ЗАО «Азербайджанские авиалинии», в рамках предоставления льгот лицам, летающим по авиамаршртуту Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку, сумма полученной сверх фактического объема спроса в 2020 году компенсации составила 6,6 манатов, а также 0,5 миллиона манатов больше было выделено на капитальный ремонт, строительство и монтажные работы.

Была обеспечена выплата данной суммы в бюджет.