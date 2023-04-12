«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

По итогам проверки AZAL выплатил в госбюджет более 7 миллионов манатов

azal a320

Компания AZAL получила лишнюю компенсацию на сумму 6,6 миллиона манатов за льготы для лиц, летающих рейсами Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты за 2022 год.

Было выявлено, что из-за несоблюдения требований, вытекающих из постановления № 210 Кабинета Министров по аудиту управления государственным имуществом и государственными средствами по ЗАО «Азербайджанские авиалинии», в рамках предоставления льгот лицам, летающим по авиамаршртуту Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку, сумма полученной сверх фактического объема спроса в 2020 году компенсации составила 6,6 манатов, а также 0,5 миллиона манатов больше было выделено на капитальный ремонт, строительство и монтажные работы.

Была обеспечена выплата данной суммы в бюджет.

Теги:
Из этой рубрики
Общество

В Лачинском районе на мине подорвался пастух

2023/04/12, 15:04
63e4e486f09be63e4e486f09bf167594509463e4e486f09bc63e4e486f09bd
Общество

Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих

2023/04/12, 14:45
43ce99d5 3db6 3328 bea0 ed66514996a6
Общество

Снова предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

2023/04/12, 13:42
veter
Общество

Завтра в Баку усилится ветер

2023/04/12, 13:05
azal a320
Общество

По итогам проверки AZAL выплатил в госбюджет более 7 миллионов манатов

2023/04/12, 11:56
1448282780 manat valyuta 005
Общество

Счетная палата выявила нарушений на почти полмиллиарда манатов

2023/04/12, 11:54
herbi prokurorlug main new 170818
Общество

Возбуждено уголовное дело по факту очередной армянской провокации

2023/04/12, 11:50
resize
Общество

Ниязи Новрузов лишился министерской должности

2023/04/12, 11:27
2 1
Общество

В Гейгеле бывший зек сжег два дорогих автомобиля

2023/04/12, 09:32