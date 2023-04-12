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США и Саудовская Аравия обсудили сдерживание Ирана

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в рамках телефонного разговора обсудили обстановку в Йемене и подчеркнули необходимость сдерживания угроз со стороны Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

В Белом доме отметили, что Салливан и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд «обсудили ряд международных и региональных вопросов, включая текущее дипломатическое взаимодействие по прекращению войны в Йемене».

Также Салливан подчеркнул «значимый прогресс в Йемене за последний год». В рамках разговора представитель США заявил, что «боевые действия почти прекратились в условиях перемирия, заключенного при посредничестве ООН», и высказался о готовности содействовать усилиям Эр-Рияда по «прекращению войны».

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