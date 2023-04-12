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В Физули обнаружены оружие и боеприпасы

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Сотрудниками Физулинского районного отдела полиции продолжаются интенсивные мероприятия по сбору боеприпасов и взрывчатых веществ с заброшенных боевых позиций на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе очередных мероприятий, проведенных на территории района сотрудниками Физулинского районного отдела полиции, были обнаружены различные боеприпасы.

Найденные 5 пулеметов, 5 автоматов, 1 гранатомет, 1 ПТУР «Фагот», 1 снайперская винтовка, 1 ручная граната, 3968 патронов различного калибра и другие боеприпасы были переданы по назначению.

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