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Генерал Карауз: Иран является новым прибежищем и родиной Армении

general karauz

Прошу у Аллаха милости для наших шехидов и исцеления для наших ветеранов! Удачи государству и народу Азербайджана. Эта провокация была ожидаемой. Армения давно ищет возможности для подрывной деятельности. Цель состоит в том, чтобы не допустить превращения прекращения огня в мирное соглашение.

Об этом сказал бывший военный атташе посольства Турции в Азербайджане, генерал-майор в отставке Юджел Карауз.

Генерал сказал, что Иран является новым прибежищем и родиной Армении.

«Иран, сосед как Армении, так и Азербайджана, вместо того, чтобы быть нейтральным, отдал стратегический приоритет Армении. Иран оказывает всяческую политическую, дипломатическую, военную поддержку Армении. Было видно, что в сегодняшней провокации использовалось иранское оружие. С момента совершения провокации до настоящего времени иранские беспилотники ведут разведывательную работу на границе Азербайджана, Армении и Ирана. Это доказывает, что они в сговоре. Несмотря на то, что с момента заключения перемирия прошло 30 месяцев, Армения не выполняет своих обещаний, ведет двойную игру и не намерена заключать мирный договор. Армения пытается извлечь выгоду из сложившейся ситуации».

Карауз отметил, что кровь шехидов будет отмщена:

«Я уверен, что Армения вновь почувствует железный кулак на своей голове и в результате будет стремиться к скорейшему подписанию мирного соглашения. Турция будет поддерживать Азербайджан до конца».

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