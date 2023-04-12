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Мехрибан Алиева открыла стол для ифтара (фото)

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По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой 11 апреля в Хазарском районе был дан ифтар.

В ифтаре приняли участие члены семей шехидов и малообеспеченных семей, гази, уточняет «Азертадж».

На мероприятии были прочитаны аяты из Корана и молитвы за упокой душ сынов Отечества, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Говорилось также о благодати и достоинствах месяца Рамазан.

Мать шехида Отечественной войны Рамина Юсифзаде Рейхан Юсифова и участник Апрельских боев и Отечественной войны, офицер запаса Эмиль Гасанов выразили благодарность и рассказали о внимании и заботе, которые Азербайджанское государство проявляет о семьях шехидов и малообеспеченных семьях, гази. Подчеркивалось, что лица этой категории окружены постоянным вниманием и заботой президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. Также отмечалось, что организация подобных мероприятий является выражением именно такого внимания и заботы и большой моральной поддержки.

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