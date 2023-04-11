Гулиев: Армянская провокация направлена ​​на срыв переговоров в Вашингтоне

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Одной из причин сегодняшней военной провокации Армении против ВС Азербайджана в направлении Лачинского района является недопущение мирных переговоров на высшем уровне, которые, как ожидается, состоятся в Вашингтоне в ближайшие недели по инициативе госсекретаря США Энтони Блинкена, посредством изменения мирной повестки дня и нарушения достигнутого до сих пор соглашения.

Об этом заявил депутат Азай Гулиев. Он отметил, что для того, чтобы эти переговоры не состоялись, не исключено, что Армения получила указание со стороны соседних стран, особенно Ирана, прибегнуть к такой провокации: «На следующий день после заявления господина президента, сделанного в Астане, что Азербайджан привержен мирным переговорам, Армения прибегла к конфронтации.

Мы ожидаем, что госсекретарь США Блинкен и председатель Совета Европейского Союза Мишель дадут адекватную оценку продолжающейся военной провокации и подрывной деятельности Армении».