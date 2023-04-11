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Джафаров: Одной из основных целей этой провокации было введение миссии ОДКБ

djafarov

То, что произошло сегодня, еще раз показывает, что Армения и те, кто ее поддерживает, не заинтересованы в установлении мира и спокойствия в регионе.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Узеир Джафаров.

Военный эксперт подчеркнул, что эту провокацию осуществила Армения и ее покровители:

«Основываясь на вчерашнем заявлении посла России в Армении Сергея Копыркина, хочу особо сказать, что одной из основных целей этой провокации было введение миссии ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу. Посол России заявил, что они готовы к ее немедленной реализации. Кроме того, не будем забывать, что заместитель министра обороны Азербайджана — командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Тахиров — находился с визитом в США. Его визит был встречен с большой тревогой в некоторых кругах, особенно в Иране, России и Армении, являющейся их вассалом. С этими встречами связан один элемент провокации».

Полковник напомнил, что Армения понесла очень серьезные потери:

«Они потеряли свои позиции на территории села Диг Горус и были разгромлены. Есть убитые и раненые. Азербайджанская армия впредь способна предотвратить все провокации противника. Неважно, находится ли он на территориях, где временно размещены миротворцы, или это территория Армении. Противник должен хорошо подумать, что если он продолжит подобные провокации в будущем, то его ответы будут очень жесткими и беспощадными».

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