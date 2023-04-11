Летом может открыться граница Армении и Турции для граждан третьих стран

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Армянская сторона проводит работы по техническому оснащению КПП «Маргара» на границе с Турцией с целью запуска к лету текущего года. Об этом вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель на переговорах с Турцией Рубен Рубинян заявил журналистам.

По его словам, турецкая сторона на своем участке проводит аналогичные работы.

Речь идет об открытии границы для граждан третьих стран. Ранее говорилось, что стороны хотят открыть границу в разгар туристического сезона.

Политик заявил, что новый раунд переговоров между спецпредставителями двух стран пока не планируется. Есть достигнутые договоренности, и сейчас идет работа по их реализации.