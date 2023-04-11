Лавров недоволен экспансией Запада в Казахстане

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Россия не против взаимодействия Казахстана с западными странами, но оно должно быть равноправным, взаимовыгодным, транспарентным и идти в соответствии с международным правом. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Если же речь идет о том, чтобы вместо взаимодействия на тех принципах, которые я упомянул, западные страны будут пытаться заниматься угрозами, шантажом, будут заставлять наших союзников подрывать отношения с Российской Федерацией в ущерб их собственным национальным интересам, то, конечно, мы не будем скрывать своего отношения к такого рода попыткам», — сказал министр.