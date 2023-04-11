Сабина Алиева осудила провокацию армян

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«11 апреля 2023 года подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района, и тем самым в очередной раз совершили провокацию, нанесшую ущерб миру и безопасности в регионе. Эта провокация, повлекшая гибель и ранения военнослужащих ВС Азербайджана, продолжается».

Об этом говорится в заявлении уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой, в котором осуждается очередная попытка провокации со стороны вооруженных сил Армении.

В заявлении говорится, что продолжение провокаций армянской стороны еще раз доказывает, что Армения не заинтересована в мирном процессе, не отказывается от своих оккупационных намерений. Армения грубо нарушает нормы и принципы международного права и международного гуманитарного права, препятствуя мирному процессу в регионе.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана еще раз призвала мировую общественность продемонстрировать твердую позицию по этому вопросу с целью прекращения военных провокаций Армении и восстановления мира.