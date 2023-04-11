Азербайджан решительно пресекает провокации армян, враг применил минометы и тяжелое вооружение

11 апреля подразделения вооруженных сил Армении в целях совершения провокации подвергли интенсивному обстрелу боевые позиции Азербайджанской Армии в Лачинском направлении. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
Благодаря бдительности наших военнослужащих провокация армянской стороны решительно пресекается.
В результате ответных мер, предпринятых подразделениями Азербайджанской Армии, подразделения вооруженных сил Армении понесли значительные потери.
В настоящее время армяне подвергают наши позиции обстрелу из минометов и крупнокалиберного оружия.
С целью подавления огневых позиций противника предпринимаются необходимые шаги.
Оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.
Призываем общественность проявить терпение и ссылаться только на официальную информацию.