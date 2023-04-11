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Азербайджан решительно пресекает провокации армян, враг применил минометы и тяжелое вооружение

Azersold3

11 апреля подразделения вооруженных сил Армении в целях совершения провокации подвергли интенсивному обстрелу боевые позиции Азербайджанской Армии в Лачинском направлении. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Благодаря бдительности наших военнослужащих провокация армянской стороны решительно пресекается.

В результате ответных мер, предпринятых подразделениями Азербайджанской Армии, подразделения вооруженных сил Армении понесли значительные потери.

В настоящее время армяне подвергают наши позиции обстрелу из минометов и крупнокалиберного оружия.

С целью подавления огневых позиций противника предпринимаются необходимые шаги.

Оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.

Призываем общественность проявить терпение и ссылаться только на официальную информацию.

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