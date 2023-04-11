МИД Азербайджана: Ответственность полностью ложится на Армению

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Азербайджанская армия принимает все необходимые меры, ответственность полностью ложится на Армению.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с провокацией Армении на границе Азербайджана.

Отмечено, что подобные военные провокации со стороны Армении сопровождаются политически провокационными действиями и заявлениями: «Провокации Армении против Азербайджана с попиранием норм и принципов международного права не только нарушают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, но также серьезно угрожают региональному миру и безопасности».