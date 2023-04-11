Песков опровергает Маска

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление владельца Twitter предпринимателя Илона Маска о том, что глава российского государства Владимир Путин называл его военным преступником за поддержку Украины, сообщил, что Путин никогда такого не говорил, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, Маска неверно проинформировали.

«По всей видимости, Маска не совсем верно или лживо, проинформировали. Это похоже на очередную утку. Путин никогда такого не говорил», — отметил Песков.