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В Германии производителям ковид-вакцин предъявили 185 исков из-за ущерба здоровью

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Жители ФРГ подали как минимум 185 судебных исков против ведущих производителей вакцин от коронавируса. Истцы утверждают, что прививки нанесли ущерб их здоровью, сообщает во вторник агентство DPA со ссылкой на представителей двух юридических фирм Висбадена и Дюссельдорфа.

Газета Die Welt также уточняет, что слушания по первому в Германии подобному процессу должны начаться 7 июля. Истец, пожелавшая сохранить анонимность, утверждает, что после вакцинации у нее возникли проблемы кардиологического характера. В качестве ответчика выступает фармацевтическая компания BioNTech.

Подобные процессы с высокой степенью вероятности «превратятся в битву экспертов», поскольку сторонам нужно будет доказать наличие или отсутствие связи между вакцинацией и возникновением патологий, отметил адвокат Тобиас Ульбрих из Дюссельдорфа, представляющий интересы ряда истцов. В то же время он не исключил, что суд попытается создать «прецедент устрашения».

Представители BioNTech в ответ на запрос агентства указали, что «ни в одном из случаев, изученных компанией, проверка не установила наличие причинно-следственной связи между представленными [истцами] негативными последствиями для здоровья и введением прививки Comirnaty».

DPA поясняет, что вакцины в Германии регулируются такими же законодательными принципами, как и обычные лекарства. Это означает, что производитель несет ответственность в случае выявления ошибок, допущенных при изготовлении вакцин. Если же ущерб здоровью пациента был нанесен в результате нарушения медицинских показаний, то виновным считается лицо, осуществлявшее введение вакцины.

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