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Иран будет ремонтировать российские самолеты

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Представители Ирана и России подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации.

Об этом сообщил глава Организации гражданской авиации ИРИ Мохаммад Мохаммади-Бахш.

«На высшем уровне были подписаны двусторонние меморандумы и договоры между Ираном и Россией по использованию инфраструктуры для обучения [пилотов] и центров по ремонту и техобслуживанию [самолетов]», — приводит слова агентство ISNA.

Накануне стало известно, что «Аэрофлот» впервые в истории отправил самолет из своего парка на техобслуживание в Иран.

5 апреля широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран, где воздушное судно обслужат технические специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air, пишет РБК со ссылкой на источники.

Возможность техобслуживания в Иране «Аэрофлот» обсуждал несколько месяцев на фоне западных санкций, накладывающих ограничения на работу зарубежных компаний с российской авиатехникой. Иран не поддерживает санкции против России и «не боится вторичных санкций со стороны США или Евросоюза», заявил исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Иран за десятилетия экономической блокады со стороны Запада обрел обширные компетенции по ремонту воздушных судов и их компонентов. Этих факторов достаточно для того, чтобы развивать партнерские отношения с Ираном», — заявил Пантелеев.

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