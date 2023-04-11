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Завершено строительство 14 аварийных переходов в Муровдагском тоннеле (видео)

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Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов посетил Кяльбаджарский, Лачинский, Губадлинский, Зангиланский и Джабраильский районы с целью ознакомления с ходом реализации проектов дорожной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом говорится в обнародованной агентством информации.

В ходе поездки Салех Мамедов проинспектировал ход строительства автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису общей протяженностью 82 км и построенного на этой дороге Муровдагского тоннеля, который станет одним из самых длинных автомобильных тоннелей в мире.

В настоящее время продолжается строительство грунтового основания, искусственных сооружений и четырех автомобильных тоннелей на автодороге Тоганалы-Кяльбаджар-Истису. В трех тоннелях уже завершены земляные и бетонные работы, а в Муровдагском тоннеле земляные работы продолжаются. В тоннеле уже выполнено около 5 км земляных и бетонных работ в каждом направлении, завершено строительство 14 аварийных переходов.

Затем председатель правления ознакомился со строительными работами на автодороге Кяльбаджар-Лачин, а также с земляными работами, связанными со строительством Лачинского аэропорта.

 

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