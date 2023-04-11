Алиев назначил Сеидахмедли заместителем полпреда президента в Нахчыване

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Самир Ахмед оглу Сеидахмедли назначен заместителем полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыване.

Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

До этого назначения он работал первым заместителем начальника Главного управления локальных доходов города Баку Государственной налоговой службы при Министерстве экономики. Ранее он занимал должность заместителя начальника данного управления.

В последующие годы Сейидахмедли занимал различные должности в налоговой системе, руководил Управлением государственной регистрации юридических лиц департамента национальных доходов при Министерстве налогов.

В сентябре прошлого года был назначен на должность первого заместителя начальника Главного управления локальных доходов города Баку.