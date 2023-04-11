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Раскрыты имена «серых кардиналов», управляющих роспропагандой

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Многие полагают, что главные фигуры в машине российской пропаганды – это Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Маргарита Симоньян. Но это совершенно не так, заявил украинский журналист, уехавший из РФ, Евгений Киселев в интервью на YouTube-канале «Власть&Влащенко».

По словам эксперта, главные фигуры в российской пропагандистской машине – это три человека: Константин Эрнст (руководитель «Первого канала»), Алексей Громов (первый заместитель руководителя Администрации президента РФ) и Олег Добродеев (глава Всероссийской государственной телерадиокомпании).

«В этой троице самый подготовленный, умный, хитрый и беспринципный человек – это, пожалуй, Олег Добродеев, – отметил Киселев. – Ему подчиняются и канал «Россия», и «Россия 24», и все государственные телерадиокомпании, радиовещание и сайты в каждом субъекте Российской Федерации. Это человек, который в каком-то смысле является одним из главных, кто формирует пропагандистскую политику в РФ».

Как признался украинский журналист, в свое время ему довелось много работать с Олегом Добродеевым.

«Поверьте мне, он человек абсолютно профессиональный, но и совершенно беспринципный. Когда-то он считался вполне либеральным и демократически настроенным, но в какой-то момент мгновенно перебежал на сторону путинского режима», – сказал Киселев.

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