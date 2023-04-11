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SOCAR объявляет в Украине сбор средств на жилье для детей-сирот (видео)

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Компания SOCAR, благотворительный фонд «Твоя опора» и Екатерина Осадчая в сотрудничестве с советницей-уполномоченной президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарией Герасимчук объявляют сбор средств на дом для семьи, воспитывающей детей-сирот.

Жилье этой семьи было разрушено, и они нуждаются в помощи. В рамках проекта «Дом для детей» SOCAR будет собирать средства с продажи напитков в специальных стаканчиках и брендированного мерча. Также присоединиться к проекту можно, сделав благотворительный взнос в приложении SOCAR или на платформе Твоя опора.

«Все вместе мы можем помочь тем, кто потерял свой дом, ведь каждый ребенок нуждается в уютном доме. И я рада, что наше партнерство с SOCAR и «Твоя опора» посвящено именно детям. Представьте – вы просто покупаете ароматный кофе в благотворительной чашке, а на самом деле – вносите вклад в будущее Украины», – говорит Екатерина Осадчая.

«Мы очень хотим, чтобы украинские дети строили планы, мечтали, заводили новых друзей и чувствовали себя в безопасности. Подарить такую заботу семьям можно благодаря проекту «Дом для детей», – рассказывает Валерия Татарчук, основательница БФ «Твоя опора». – В прошлом году, менее чем за месяц, было собрано 3,7 млн гривен на новый дом для детского дома семейного типа. И это невероятные результаты! Я благодарю украинцев за то, что не устают донатить и поддерживать своих. И верю, что совместный сбор с SOCAR и Екатериной Осадчей подарит немного счастья семьям с детьми-сиротами. Они вынуждены были стать беженцами на собственной земле. Это нужно исправлять, и мы в силах это сделать».

«Около 300 детских домов семейного типа потеряли свое жилье. Мы не можем оставаться в стороне, ведь помощь нуждающимся – одно из ключевых направлений в деятельности нашей компании. Мы благодарны нашим партнерам за сотрудничество, результат которого позволит помочь семье, которая воспитывает детей-сирот», – отмечает Елена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine.

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