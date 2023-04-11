Казахстанские СМИ широко осветили визит Алиева в Астану

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Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан, переговоры лидеров двух стран в Астане и перспективы развития азербайджано-казахстанских отношений находятся в центре внимания казахстанских СМИ.

Многие средства массовой информации, в том числе «Голос народа», Sputnik Казахстан, Inbusiness, El и Inform, посвятили свои публикации переговорам президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В них отмечается, что на переговорах были обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества во всех сферах, в том числе такие приоритетные направления, как торгово-экономические и инвестиционные проекты, а также проекты, связанные с транспортно-логистической инфраструктурой, пишет «АзерТадж».

Казахстанские издания также пишут об укреплении связей двух стран в сфере экономики, торговли, инвестиций и других областях. Новостной сайт «Капитал» в статье под заголовком «Казахстан и Азербайджан планируют довести товарооборот до $1 млрд» рассказывает об успешном сотрудничестве Азербайджана и Казахстана. Международное информационное агентство Казахстана КазТАГ приводит данные, подтверждающие положительную динамику роста товарооборота. В статье сообщается, что за 2022 год экспорт Казахстана в Азербайджан вырос на 30,4% и составил $375,3 млн, а импорт – на 95,2%, составив $86,6 млн и показав увеличение на 95,2%. В обзоре указывается, что сумма азербайджанских инвестиций в экономику Казахстана достигла $69,7 млн в прошлом году.

Многие казахстанские СМИ пишут о вековых узах братства и дружбы двух народов, которых объединяют общие духовно-культурные ценности. Как отмечает издание «Капитал», недавние инициативы в гуманитарной сфере, в частности, решение провести Дни культуры Казахстана в Азербайджане и Азербайджана в Казахстане, помогут еще больше сблизить два народа и укрепить межгосударственные отношения.

Интернет-издания Orda и Tengrinews отмечают, что одним из ярких примеров дружбы народов Азербайджана и Казахстана является Центр детского творчества имени Курмангазы, который Казахстан строит в настоящее время в городе Физули. Сообщая о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на открытие центра, интернет-журнал Власть приводит слова главы азербайджанского государства: «Это будет хорошим символом дружбы и братства наших народов, потому что нам предстоит огромная работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры, в том числе социальной, и такая инициатива от братского Казахстана, конечно, вызывает у всех азербайджанцев чувство большой благодарности».

Особое внимание казахстанские средства массовой информации уделяют вкладу, который общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев внес в укрепление стратегических связей между Азербайджаном и Казахстаном. В публикациях подчеркивается, что великий лидер, возглавивший страну в непростой для нее период, по праву считается архитектором современного независимого Азербайджана. По словам Касым-Жомарта Токаева, именно под руководством Гейдара Алиева молодое азербайджанское государство в короткий срок стало полноправным членом мирового сообщества, а жизненный путь великого лидера является ярким примером самоотверженного служения нации, отмечают казахстанские СМИ.

Как передает агентство BaigeNews и другие средства массовой информации, в этом году в Казахстане пройдет ряд мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева и увековечению памяти общенационального лидера.

О предстоящей премьере документального фильма, посвященного выдающемуся государственному деятелю Азербайджана Гейдару Алиеву пишет, в частности, агентство Казинформ. В статье говорится, что о премьере фильма президента Азербайджана Ильхама Алиева проинформировал Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в расширенном составе. Он сообщил, что сегодня состоится премьера документального фильма «Ғазиз ғұмыр» или «Выдающаяся жизнь» о Гейдаре Алиеве, который был снят по поручению президента Казахстана телерадиокорпорацией «Казахстан».

Многие СМИ рассказали о торжественном открытии 10 апреля улицы имени Гейдара Алиева в центре Астаны с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Как подчеркивают новостной сайт inAstana и другие средства массовой информации, это событие стало еще одним свидетельством уважения к великому сыну азербайджанского народа.

Выступая на церемонии открытия, пишет газета «Казахстанская правда», президент Казахстана заявил, что современные прочные и гармоничные взаимоотношения Астаны и Баку неизменно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. В публикации также говорится, что Касым-Жомарт Токаев «высоко оценил сильное лидерство Ильхама Алиева, который достойно продолжает созидательное дело своего отца и уверенной поступью ведет свою страну по пути прогресса».