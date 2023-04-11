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Союзники Вашингтона возмутились слежке со стороны спецслужб США (видео)

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В Южной Корее возмутились слежке со стороны спецслужб США.

«Мы глубоко сожалеем о том, что высшее разведывательное управление США незаконно шпионило за такими союзниками, как наша страна. Мы настоятельно требуем тщательного расследования и призываем не допускать подобных инцидентов», — заявил депутат Демократической партии Южной Кореи Ким Бён Чжу.

Судя по «утечкам Пентагона», кроме президента Украины Владимира Зеленского, американцы активно прослушивают и других своих союзников. В одном из приватных разговоров два чиновника из Южной Кореи высказали опасения в связи с запросом США на поставку боеприпасов для Украины.

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