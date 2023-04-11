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Армянские СМИ: Очередная встреча Алиева и Пашиняна скорее всего пройдет в Вашингтоне

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Очередная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, которая, согласно предварительной договоренности, должна состояться во второй половине мая, по всей вероятности, пройдет в Вашингтоне. Об этом пишет издание «Паст» со ссылкой на свои источники.

Неназванный источник газеты в МИД сообщает, что подходы сторон касательно будущего переговоров на вашингтонской площадке, кажется, совпадают. Отмечается, что инициатором проведения встречи является госсекретарь США Энтони Блинкен, который заметно активен в своих действиях и подходах к проблеме.

По словам издания, в то же время активны и европейские круги. Глава Совета Европы Шарль Мишель на днях провел несколько телефонных разговоров с Пашиняном и Алиевым на тему отношений двух стран и состояния переговорного процесса.

Как передает дипломатический источник газеты, европейцы всячески стараются провести предстоящую армяно-азербайджанскую встречу в верхах под своей эгидой — в ближайшие недели в Брюсселе.

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