Армянские СМИ: Очередная встреча Алиева и Пашиняна скорее всего пройдет в Вашингтоне

482 Просмотров

Очередная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, которая, согласно предварительной договоренности, должна состояться во второй половине мая, по всей вероятности, пройдет в Вашингтоне. Об этом пишет издание «Паст» со ссылкой на свои источники.

Неназванный источник газеты в МИД сообщает, что подходы сторон касательно будущего переговоров на вашингтонской площадке, кажется, совпадают. Отмечается, что инициатором проведения встречи является госсекретарь США Энтони Блинкен, который заметно активен в своих действиях и подходах к проблеме.

По словам издания, в то же время активны и европейские круги. Глава Совета Европы Шарль Мишель на днях провел несколько телефонных разговоров с Пашиняном и Алиевым на тему отношений двух стран и состояния переговорного процесса.

Как передает дипломатический источник газеты, европейцы всячески стараются провести предстоящую армяно-азербайджанскую встречу в верхах под своей эгидой — в ближайшие недели в Брюсселе.