Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в укреплении многовековой азербайджанской государственности, заявил Токаев

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Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в становление и укрепление двусторонних отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии открытия улицы Гейдара Алиева в Астане. Его слова приводит «Азертадж».

Касым-Жомарт Токаев сказал: «Мы помним, с какой теплотой он всегда отзывался о казахах и подчеркивал наши единые истоки и наследие. Гейдар Алиевич говорил: «Корни наших народов, уходящие в глубокую историю, являются главной основой взаимоотношений между казахским и азербайджанским народами».

«Гейдар Алиев без всякого преувеличения является архитектором современного динамично развивающегося Азербайджана. Возглавив страну в крайне непростой период, Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в укреплении многовековой азербайджанской государственности», — добавил Токаев.

«По сути, имя Гейдара Алиева превратилось в настоящий бренд Азербайджана. Жизненный путь Гейдара Алиева является ярким примером самоотверженного служения нации. Современники ценили Гейдара Алиевича за его высокие человеческие качества, принципиальность, честность, справедливость», — подчеркнул президент Казахстана.