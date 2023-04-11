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Ильхам Алиев: Гейдар Алиев завещал нам продолжать его дело

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Гейдар Алиев завещал нам продолжать его дело.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на торжественной церемонии открытия улицы Гейдара Алиева в Астане. Его слова приводит «Азертадж».

Глава государства сказал: «Главный его завет был в том, что мы должны освободить наши земли от оккупации, вернуть наши территории, восстановить достоинство азербайджанского народа. Мы верны его памяти, его заветам, с честью выполнили все его поручения. И сегодня в канун его 100-летнего юбилея можем уверенно сказать, что все то, что он задумал, было реализовано».

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