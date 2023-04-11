Бутина: Трамп станет президентом, если его не посадят

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Скандал на фоне обвинения Дональда Трампа в финансовых махинациях позволит ему вновь стать президентом США, если демократы не успеют посадить его. Об этом заявила член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

«Демократы теперь обязаны Трампа посадить, потому что в противном случае они его только что избрали. Посмотрите, как выросли рейтинги просмотров основных кабельных каналов в Соединённых Штатах. Там просто нереальный рост <…> Полагаем, мы Трампа увидим на следующих выборах, если его не посадят», — сказала депутат в беседе с Ura.ru.

Шумиха с арестом Трампа поможет политику легко выиграть внутренние выборы в республиканской партии, отмечает Бутина, ведь «очередное шоу лишь увеличило его шансы на избираемость, и он однозначно обойдёт всех конкурентов на праймериз».