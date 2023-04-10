Токаев: Отношения между Казахстаном и Азербайджаном приобрели еще более открытый и всеобъемлющий характер

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Благодаря нашим общим усилиям отношения между Казахстаном и Азербайджаном в последние годы приобрели еще более открытый и всеобъемлющий характер. Активизировалось политическое, торгово-экономическое, культурно-гуманитарное сотрудничество.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в заявлении для прессы по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Астане. Его слова приводит «Азертадж».

Подчеркнув, что подписанные чуть более полугода назад документы, все договоренности последовательно реализуются, Касым-Жомарт Токаев сказал: «Ряд новых соглашений, подписанных сегодня, придаст дополнительный импульс нашему многогранному партнерству».