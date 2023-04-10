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Президент Алиев: Альтернативы мирному договору с Арменией нет

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Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Токаева за позицию Казахстана по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Глава государства в заявлении для прессы по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил, что он проинформировал казахстанского коллегу о нынешнем статусе переговорного процесса по нормализации. Его слова приводит «Азертадж».

«Мы настроены на нормализацию, и по окончании Второй Карабахской войны это был именно Азербайджан, кто предложил начать работу над мирным договором, которая практически уже началась, но идет не так гладко, как нам хотелось бы. Но альтернативы этому нет», — подчеркнул глава государства.

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