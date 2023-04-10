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Ильхам Алиев с уважением отнесся к принципиальной позиции Казахстана по миру в регионе

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Принципиальная позиция Казахстана, нацеленная на мир в нашем регионе, вызывает большое уважение.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане. Об этом сообщает «Азертадж».

Отметив авторитет Казахстана на международной арене, его взвешенную и принципиальную позицию по важнейшим глобальным вопросам, глава государства сказал: «Мы уже провели обмен мнениями и продолжим еще сегодня дискутировать вопросы, связанные с международной безопасностью. Они требуют постоянного внимания и принципиальной, четкой, выверенной позиции». Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что авторитет Казахстана на международной арене растет и страна заслуженно пользуется большим уважением мирового сообщества.

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