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В Ереване заявили, что миссия ЕС «выполняет шпионские функции» для Азербайджана

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«По сути, этот анонимный, и как описывается в статье Politiko, высокопоставленный чиновник признается, что ЕС передает Азербайджану какие-то данные об Армении по этому мониторингу европейских наблюдателей. Конечно, это вообще позор. Фактически, получается, что европейская наблюдательная миссия выполняет шпионские функции для Азербайджана», — заявил военный эксперт Карен Вртанесян.

По его словам, «наивно было бы полагать, что они не собирают разведывательную информацию».

«Можно было представить, что они используют эту информацию для себя, а теперь получается, что они признают, что дают эту информацию Азербайджану», — сказал он.

При этом Вртанесян отметил, что в целом непонятны функции этой миссии.

«То что заявлялось, типа конструирования доверия между сторонами — это абсурдная цель. Азербайджан эту наблюдательную миссию никак не признает и не пускает на свою территорию. Абсурдно говорить о наведении мостов между сторонами конфликта. Какие там еще функции – совершенно непонятно, потому что одно пишется, другое делается, третье говорят власти Армении», — сказал эксперт.

Он заявил, что лично у него впечатление, что целью миссии является вывести Россию из себя.

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