Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Казахстан активно взаимодействуют в рамках международных организаций

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В рамках международных организаций мы активно взаимодействуем, всегда поддерживаем друг друга по всем вопросам и будем поддерживать.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане, сообщает «Азертадж».

Глава государства отметил, что мы также поддержим друг друга особенно в тех организациях, где одна из наших стран не является членом. «И это на протяжении многих лет демонстрирует искренний характер наших отношений», — подчеркнул президент Азербайджана.