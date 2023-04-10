Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Казахстаном – фундамент развития взаимодействия

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Союзнические отношения между Азербайджаном и Казахстаном – это прочный фундамент будущего развития нашего взаимодействия.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане. Информацию приводит «Азертадж».

«Сегодня мы его (взаимодействие) наполняем конкретным содержанием, и те решения, которые были приняты в августе в Баку, сегодня уже реализуются. В том числе и, как отметил президент Токаев, по началу транзита казахстанской нефти через Азербайджан, началу серьезной работы по объединению транспортно-логистических инфраструктур наших стран для того, чтобы в полной мере задействовать возможности Срединного коридора», — отметил глава государства.