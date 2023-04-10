Порошенко — Зеленскому: У нас есть один враг – это Путин

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Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал, что 24 февраля 2022 года, в день вторжения России, он договорился с президентом Владимиром Зеленским начать отношения «с чистого листа» и объединиться против общего врага: лидера России Владимира Путина. Об этом Порошенко рассказал в опубликованном 10 апреля подкасте «Украинской правды».

В тот день после введения военного положения большинство народных депутатов разошлись, а у спикера парламента Руслана Стефанчука собрались лидеры фракций, которые решили срочно встретиться с президентом и «сверить часы», рассказал «Украинской правде» Стефанчук.

«Сразу после заседания Рады мы спустились с председателями фракций вниз и договорились об одной очень важной вещи: на этот период у нас нет фракций и групп, а есть одна фракция – Украина. Мы создаем антивоенную коалицию в Верховной Раде. И с этим решением я созвонился с президентом, говорю, что нам нужно встретиться и обсудить все», – сказал спикер.

После этого парламентская делегация отправилась на Банковую для встречи с президентом. Там, по словам Порошенко, прошла подобная беседа, результатом которой стала договоренность о единстве.

«Мы остались после встречи с главами фракций, состоялся очень содержательный и хороший разговор с Зеленским. Были [экс-спикер Рады Дмитрий] Разумков и другие. Мы договорились, что дальше – чистый лист, tabula rasa. «Я больше не лидер оппозиции, вы не мой оппонент. У нас есть один враг – это Путин». Это буквально дословно. И это исходило не только от меня, это Зеленский предложил. И по крайней мере пока Киев был в полуокружении, эта договоренность держалась», – поделился Порошенко.