«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Порошенко — Зеленскому: У нас есть один враг – это Путин

poroshenko zelenskiy

Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал, что 24 февраля 2022 года, в день вторжения России, он договорился с президентом Владимиром Зеленским начать отношения «с чистого листа» и объединиться против общего врага: лидера России Владимира Путина. Об этом Порошенко рассказал в опубликованном 10 апреля подкасте «Украинской правды».

В тот день после введения военного положения большинство народных депутатов разошлись, а у спикера парламента Руслана Стефанчука собрались лидеры фракций, которые решили срочно встретиться с президентом и «сверить часы», рассказал «Украинской правде» Стефанчук.

«Сразу после заседания Рады мы спустились с председателями фракций вниз и договорились об одной очень важной вещи: на этот период у нас нет фракций и групп, а есть одна фракция – Украина. Мы создаем антивоенную коалицию в Верховной Раде. И с этим решением я созвонился с президентом, говорю, что нам нужно встретиться и обсудить все», – сказал спикер.

После этого парламентская делегация отправилась на Банковую для встречи с президентом. Там, по словам Порошенко, прошла подобная беседа, результатом которой стала договоренность о единстве.

«Мы остались после встречи с главами фракций, состоялся очень содержательный и хороший разговор с Зеленским. Были [экс-спикер Рады Дмитрий] Разумков и другие. Мы договорились, что дальше – чистый лист, tabula rasa. «Я больше не лидер оппозиции, вы не мой оппонент. У нас есть один враг – это Путин». Это буквально дословно. И это исходило не только от меня, это Зеленский предложил. И по крайней мере пока Киев был в полуокружении, эта договоренность держалась», – поделился Порошенко.

Теги:
Из этой рубрики
poroshenko zelenskiy
Мир

Порошенко — Зеленскому: У нас есть один враг – это Путин

2023/04/10, 21:20
sandu
Мир

Санду созывает собрание граждан

2023/04/10, 20:56
pashin8
Мир

В Армении открыли производство по факту «попытки применения насилия» против Пашиняна

2023/04/10, 20:42
tramp2 1
Мир

Трамп предрек третью мировую войну для США «без боеприпасов»

2023/04/10, 19:47
kara murza
Мир

Приговор Владимиру Кара-Мурзе огласят 17 апреля

2023/04/10, 19:02
chavush1
Мир

Чавушоглу заявил о неготовности Швеции к вступлению в НАТО

2023/04/10, 18:41
Bayden
Мир

Байден принял решение баллотироваться на второй срок

2023/04/10, 17:22
reznikov4
Мир

Министр обороны Украины Резников чуть не попал в плен

2023/04/10, 17:11
pashinyan
Мир

В Пашиняна швырнули зонтиком

2023/04/10, 16:27