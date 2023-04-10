Фазиль Мустафа заявил об улучшении своего здоровья

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Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Фазиль Мустафа, который подвергся вооруженному нападению 28 марта, поделился в соцсетях информацией о состоянии своего здоровья.

«Мое состояние улучшилось, надеюсь, что через несколько дней меня выпишут из больницы и я продолжу лечение дома», — отметил депутат.

Депутат отметил, что со следующей недели планирует вести онлайн-прием избирателей из дома.

«К сожалению, мне пришлось отложить свое участие во Всемирных специальных олимпийских играх, которые пройдут в Берлине этим летом. Как президент азербайджанского комитета этих Игр верю, что наша команда добьется успеха, и буду поддерживать ее всем сердцем», — написал депутат.