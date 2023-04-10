Токаев указал на братские отношения с Азербайджаном

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Азербайджан для нас не просто важный и надежный партнер, а братское, близкое государство. Опираясь на незыблемые узы многовековой дружбы, взаимной поддержки, мы выстроили эффективное межгосударственное сотрудничество.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе. Его слова приводит «Азертадж».

Подчеркнув, что это сотрудничество развивается в духе подлинного стратегического партнерства и союзничества, Касым-Жомарт Токаев сказал: «Между нашими странами налажен активный, доверительный политический диалог. Ведется слаженная работа на правительственном уровне, осуществляется конструктивное взаимодействие в рамках многосторонних площадок».