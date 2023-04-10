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Ильхам Алиев: Казахстан и Азербайджан являются странами, которые строят свою судьбу

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Казахстан и Азербайджан являются странами, которые полностью полагаются на свои собственные ресурсы, не зависят от иностранной помощи и строят свою судьбу, свое будущее сами.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в расширенном составе в Астане. Его слова приводит «Азертадж».

Подчеркнув, что это также важнейший фактор сегодня в мировой политике, глава государства сказал: «Думаю, то, что мы демонстрируем принципиальный подход по защите национальных интересов наших стран, также говорит о характере наших народов».

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