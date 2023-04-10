Токаев отметил близость Азербайджана для Казахстана

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Азербайджан для Казахстана является братским государством, очень близким государством.

Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в узком составе.

«С нашей стороны делается все возможное, чтобы развивать всестороннее сотрудничество и в торгово-экономической, и в инвестиционной сферах и, конечно же, для взаимодействия на политической арене — будь это двусторонний формат или международные организации. Очень много сделано», — отметил президент Казахстана, которого цитирует «Азертадж».