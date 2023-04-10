Ильхам Алиев заявил об искренних и братских чувствах между Азербайджаном и Казахстаном

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Азербайджан и Казахстан испытывают друг к другу искренние, братские чувства. Это хорошая основа для развития двустороннего сотрудничества.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в узком составе. Его слова приводит «Азертадж».

Коснувшись направлений сотрудничества между двумя странами, глава государства отметил, что в нынешних условиях приоритетными являются торгово-экономические, инвестиционные проекты, проекты, связанные с транспортно-логистической инфраструктурой и объединением усилий наших стран в этом направлении.