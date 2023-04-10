Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны (фото)

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Лидеры Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны.

«Наш долг – увековечивать и хранить память о таких личностях мирового масштаба, как Гейдар Алиев. Открывая в Астане новую улицу, названную его именем, мы вносим важный вклад в это благородное дело. Это знак нашего тёплого отношения и искреннего уважения к великому сыну азербайджанского народа», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана добавил, что Гейдар Алиев считается архитектором современного динамично развивающегося Азербайджана.

«По сути, имя Гейдара Алиева превратилось в настоящий бренд Азербайджана. Жизненный путь Гейдара Алиева является ярким примером самоотверженного служения нации», – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также отметил неоценимый вклад Гейдара Алиева в становление и укрепление отношений между нашими странами. По его словам, великий сын азербайджанской нации всегда с теплотой отзывался о казахах и подчеркивал наши единые истоки и наследие, говорится в сообщении пресс-службы Токаева.