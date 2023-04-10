Ильхам Алиев: Мы всегда чувствовали доброе отношение народа Казахстана к нашей стране

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Мы всегда чувствовали доброе отношение всего народа Казахстана к нашей стране.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым в узком составе. Его слова приводит «Азертадж».

«То, что мы встречаемся так часто в рамках официальных визитов говорит и о характере наших отношений, и о том, что есть необходимость постоянно быть в контакте. Потому что у нас встречи проходят регулярно на разных международных площадках, но двусторонний формат — наиболее эффективный», — отметил глава государства.