Коротченко: Азербайджан – надежный, а Армения легла под США

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Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказал мнение об Азербайджане и Армении.

«Азербайджан — надежный, предсказуемый, проверенный партнер и союзник России. Армения — двуличная и коньюнктурная страна.

Началась СВО.

Азербайджан накануне подписал декларацию о союзническом взаимодействии с Россией, обеспечил бесперебойную работу транспортного коридора «Север — Юг», имеющего стратегическое значение для российской экономики в условиях западных санкций.

Армения легла под США и Евросоюз, заявив (устами депутата от правящей партии Пашиняна) о готовности арестовать Путина по ордеру МУС, отказалась взаимодействовать с ОДКБ, приняла решение участвовать в двух учениях на Европейском ТВД под командованием США.

При этом в российском медиа-пространстве десятки армянских лоббистов ежедневно хайливо облаивают Азербайджан и заодно Турцию, лгут о блокаде так называемого «Арцаха» и страданиях «многострадального народа», покрывают вооруженные вылазки сепаратистов. Пора российским «башням» положить конец подобной вакханалии.

Хочу сказать спасибо руководству и народу Азербайджана за то, что вы верны данным обязательствам — не смотря ни на что. Карабах — это Азербайджан! Уверен, что Россия в свою очередь также выполнит все свои обязательства, а попытки нацепить ей на лицо «армянские очки», искажающие картину мира, не увенчаются успехом», — написал он в «Фейсбуке».