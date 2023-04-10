Дина Шайхислам: Казахстан будет наращивать поставки нефти по азербайджанским трубопроводам

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Визит президента Азербайджана в Казахстан нацелен на укрепление экономических связей. В рамках визита президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан хочет нарастить объемы поставок своей нефти через Азербайджан.

«Особое внимание мы уделили наращиванию сотрудничества в области энергетики. Сегодня нашей приоритетной задачей является дальнейшая диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки. Как вы знаете, благодаря нашим договоренностям в этом году через Азербайджан состоялась отправка первой партии казахстанской нефти. Следующий шаг — увеличение объемов поставок и придание им долгосрочного, стабильного характера», — сказал он.

Как отмечает в комментарии Minval.az Дина Шайхислам, политтехнолог и политконсультант FP1, лоббист International Government Affairs Professional Association (IGAPA), прокачка нефти по нефтепроводу Баку-Супса была приостановлена, сейчас страны ведут активные переговоры.

«Именно по этому трубопроводу будет транспортироваться примерно 5 миллионов тонн казахстанской нефти из месторождения «Кашаган». Отдельно следует добавить, что это предложение поступило от Азербайджана, и это очень хорошее предложение, несмотря на то, что 5 миллионов баррелей – небольшой объем. Но прокачка нефти по этому трубопроводу для нашей страны очень полезна», — сказала она.

По ее словам, диверсификация поставок нефти в обход России для Казахстана станет отличной презентацией нефтяного сектора страны.

«Летом прошлого года были впервые осуществлены поставки нефти по соглашению, подписанному между энергетическими госкорпорациями: было поставлено казахской нефти на полтора миллиона баррелей по Баку-Тбилиси-Джейхан. В целом тенденция такова, что Казахстан будет увеличивать поставки нефти по азербайджанским трубопроводам. Баку-Супса — это только начало. Будут наращены поставки нефти еще и по другим трубопроводам», — полагает эксперт.

Она также добавила, что потенциал транзита казахстанской нефти через Азербайджан — большой.

«Обсуждался объем до 20 миллионов баррелей в год. Но у Казахстана на Каспии не хватает портовых возможностей. Для этого нужно запустить масштабный план по модернизации портовых мощностей, что очень сложно. Азербайджанское направление развития — очень правильное и перспективное для нашей страны», — подчеркнула она.

Аналитик добавила, что несмотря на то, что через Азербайджан прокачка нефти увеличивается, Астана параллельно увеличивает поставки нефти через Новороссийск.

«Экспорт по данному трубопроводу наращивается примерно до 80 миллионов тон. Для понимания, долгие годы прокачивалось примерно 50-60 миллионов баррелей. Поэтому зависимость от России у Казахстана все еще достаточно высокая, более того, она увеличивается. Когда мы говорим о том, что Казахстан отходит от России, я этого не вижу. Наши многие города зависят от российского производства, наша нефтянка зависит от российского транзита. Поэтому я скептически отношусь к заявлениям об уменьшении зависимости Казахстана от России. Однако отрадно, что мы налаживаем отношения с Азербайджаном, и пусть даже в малых объемах прокачивается нефть, это очень хорошая инициатива с обнадеживающей перспективой», — подчеркнул она.

Говоря о развитии отношений в рамках ОТГ, эксперт сказала, что большая часть казахского общества выступает за усиление ОТГ и движение в этом направлении.

«Но тут нужно понимать, что в этой организации самой сильной страной является Турция, но землетрясение нанесло огромный ущерб ее экономике. Иными словами, Турции потребуется как минимум 10 лет для восстановления экономики, с учетом доступа к дешевым кредитам. Возможно, что они отстроят все быстрее, но экономический кризис будет длится и дальше. Тем не менее Турция будет главной среди равных в этой организации. Поэтому Казахстан, скорее всего, еще будет с осторожностью присматриваться к этой организации», — резюмировала она.

Ниджат Гаджиев