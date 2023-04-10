Байден принял решение баллотироваться на второй срок

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Джо Байден будет баллотироваться на второй президентский срок, решение об этом уже принято, рассказал NBC News источник, знакомый с вопросом. Вместе с тем президент США не спешит публично объявлять об участии в выборах. По словам другого источника, он хочет сохранить возможность передумать.

Как отмечает NBC News, нежелание Байдена официально объявлять о том, о чем он и так неоднократно говорил в частном порядке, обусловлено рядом факторов: это отсутствие серьезного соперника в рядах Демократической партии; то, что внимание сейчас сосредоточено на судебном процессе против Дональда Трампа; приближающееся столкновение с республиканцами в Конгрессе по вопросу расходов бюджета. Издание отмечает, что всякий раз, когда Байден публично говорил о своем участии в предстоящих выборах, он оговаривался, что обстоятельства, политические или личные, могут измениться и повлиять на его решение. Однако помощники президента убеждены, что он будет баллотироваться.

Еще один источник, знакомый с образом мыслей президента, рассказал, что Байден не торопится из-за борьбы, которая разгорается в Республиканской партии. Речь, в частности, идет о нападках Трампа на губернатора Флориды Рона Десантиса, который считается вероятным кандидатом от республиканцев.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. В том же месяце Байдену исполнится 82 года.