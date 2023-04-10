Токаев сообщил, что в Казахстане сегодня покажут фильм о Гейдаре Алиеве

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В этом году в Казахстане целый ряд памятных мероприятий будет посвящен 100-летию общенационального лидера и выдающегося государственного деятеля Азербайджана Гейдара Алиева. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Символично, что старт им даст наше сегодняшнее участие в открытии улицы имени славного сына азербайджанского народа в центре Астаны.

Также телеканал «Qazaqstan» подготовил уникальный документальный фильм «Ғазиз ғұмыр» о Гейдаре Алиеве, показ которого состоится сегодня в эфире национального телевидения нашей страны.

Все эти мероприятия являются ярким примером вечной дружбы наших народов, данью уважения выдающемуся государственному деятелю, внесшему исторический вклад в развитие казахско-азербайджанских отношений», — отметил он.