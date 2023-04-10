Казахстан хочет нарастить поставки своей нефти через Азербайджан

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Власти Казахстана намерены увеличить объемы нефти, экспортируемой из республики через Азербайджан.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге для СМИ по итогам переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

«Особое внимание мы уделили наращиванию сотрудничества в области энергетики. Сегодня нашей приоритетной задачей является дальнейшая диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки. Как вы знаете, благодаря нашим договоренностям в этом году через Азербайджан состоялась отправка первой партии казахстанской нефти. Следующий шаг — увеличение объемов поставок и придание им долгосрочного, стабильного характера», — цитирует Токаева его пресс-служба.